Sanità a Taranto, dalla Regione massimo impegno per potenziare strutture a servizi: al 'Giannuzzi' di Manduria in consegna nuove opere e forniture per 8 mln

TARANTO - La Sanità territoriale si rafforza! E’ quanto sta accadendo nella nostra provincia, sui nostri territori. Grande attenzione, infatti, da parte del Presidente Emiliano per questi delicatissimi servizi a tutela della salute pubblica a Taranto, in piena evoluzione , che a breve rappresenteranno un riferimento importante per la Puglia intera, per tutto il versante meridionale dell’Italia. Così in una nota Mino Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Un esempio per tutti - prosegue Borraccino -, è la trasformazione del Presidio Ospedaliero “Giannuzzi” di Manduria, interessato da molteplici novità funzionali, strutturali, logistiche. Parliamo di massicce opere e forniture, per un importo che si aggira sugli 8 milioni di euro, alcune già terminate ed in fase di collaudo, pronte a rispondere ai bisogni di assistenza sanitaria dei cittadini dell’area jonica.Nello specifico, l’ospedale di Manduria, entro settembre 2022 (dunque a giorni) vedrà inaugurato il nuovo Reparto di Terapia intensiva, potenziato con ulteriori 4 posti letto. L’intervento, finanziato con il DL 34/2020, per un importo totale pari ad € 1.220.000,00 prevede la ristrutturazione della struttura esistente e la fornitura di specifiche apparecchiature elettromedicali per l’allestimento dei posti letto. I lavori di ristrutturazione sono terminati, sono in corso le procedure di collaudo e di reclutamento dei Dirigenti Medici di Anestesia.Entro ottobre 2022 si prevede l’attivazione della fornitura di un sistema digitale telecomandato per esami fluroscopici e radiologici.Tra gli interventi in corso di realizzazione anche la ristrutturazione dei locali dell “Ex Asilo Bianchetti” che verranno adibiti ad Ospedale di Comunità, in linea con la graduazione dei setting assistenziali nelle dimissioni protette. Il protocollo d’intesa tra l’A.S.L. di Taranto e Comune di Manduria, per la concessione in comodato gratuito dell’immobile “Ex Asilo Bianchetti”, sito all’interno del comprensorio ospedaliero alla via Bianchetti, di proprietà comunale, avrà una durata temporale pari a 30 anni.È in corso di attivazione - spiega - il sistema RIS PACS, al fine di connettere digitalmente le Radiologie dell’intera ASL.Entro giugno 2023 saranno terminati gli interventi di ristrutturazione e adeguamento alle normative antincendio ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzioni incendio per un importo totale di € 5.600.000,00. Nell’ambito dell’intervento di adeguamento antincendio del Presidio ospedaliero di Manduria viene previsto anche un intervento di riqualificazione delle aree del corpo a croce al piano quarto, ali nord ed ovest, e al piano terzo ali Est, Ovest e del corpo di collegamento.Una riorganizzazione logistica dei reparti, stante l’imminente inaugurazione della Terapia Intensiva, è prevista assieme ad una ridistribuzione delle Unità Operative presenti, utile ad una migliore rifunzionalizzazione. Verranno, infatti, trasferiti i reparti di Anestesia e Rianimazione dal 4°piano al piano terra con il loro potenziamento (da 5 a 8); Nefrologia dal 4° piano, accanto alla rianimazione, al 3° Piano; Chirurgia dal 3° piano al 4° piano presso area chirurgica in corso di ristrutturazione; Cardiologia riapre al 4° piano dopo il trasferimento della Rianimazione; La S.C. Medicina permarrà al 3° piano area medica; L’Ortopedia permarrà al 2° piano area chirurgica. Verranno implementati gli ambulatori specialistici: l’Oncologia su tutto il 3° piano, la Pneumologia con Day Service post-Covid; inoltre possibilità di Day Service ginecologici, Ecografie anche pediatriche, prestazioni FKT. Ampliati anche i posti per dialisi.