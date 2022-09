Sicilia '22: Renato Schifani verso la presidenza della Regione

L'ex presidente del Senato della Repubblica precede Cateno De Luca, sostenuto da una coalizione composta da movimenti del civismo siciliano e che non è andata oltre il 23%. Alle spalle di De Luca, c'è Caterina Chinnici. La candidata del cartello elettorale composto dal Partito Democratico e dal Movimento Cento Passi ha ottenuto il 16,6% e precede di poco Nunzio Di Paola. Il candidato del Movimento Cinque Stelle è fermo al 16,3%.

- Dopo le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022, seggi ancora aperti in Sicilia per lo spoglio delle schede relative al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e all'elezione del nuovo presidente della Regione. Dai primi dati per la successione a Nello Musumeci, il candidato del centrodestra Renato Schifani è in testa con il 42 % delle preferenze.