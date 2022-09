Volley femminile: l'Italia vince contro il Belgio

via Federazione italiana pallavolo fb





Si va al terzo set sull'1-1, con il Belgio che è ad un passo dalla vittoria ma l'orgoglio azzurro ha la meglio con Egonu e Bosetti che, punto su punto, portano sul 2-1 l'Italia. Il quarto set è solo un assolo italico con un inappellabile 25-9.

La Nazionale soffre ma vince contro il Belgio nel mondiale di volley. Le ragazze di Mazzanti perdono il primo set per 21-25, dominato interamente dal Belgio. L'Italia, che ha dominato il secondo set, va in blackout andando ai vantaggi con le belghe rischiando di compromettere il set che le azzurre riescono a vincere per 30-28.