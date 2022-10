Abusò di cinque minori in cambio di regali: 71enne leccese condannato a 10 anni

Il pensionato, secondo le indagini, avrebbe violentato cinque ragazzi e il più grande aveva solo 14 anni. La difesa non ha proposto ricorso in Cassazione, avendo così la sentenza definitiva. Il 71enne è agli arresti domiciliari in una struttura dove dovrà scontare la pena.



Nell'aprile 2019 il padre di una delle vittime ha sorpreso l'anziano che abusava del figlio in un casolare alla periferia di Taviano. L'uomo si è presentato in caserma dove ha denunciato l'anziano. Le indagini hanno rivelato che il 71enne ha raggruppato i ragazzi con il pretesto di fumare o mangiare una pizza e avrebbe fatto loro dei regali in diverse occasioni.





Durante il processo, in cui i familiari delle vittime hanno intentato un'azione civile, sono emersi dettagli raccapriccianti.

LECCE - Arriva la condanna definitiva a 10 anni di reclusione per Antonio Scala, il 71enne di Taviano, nel leccese, arrestato due anni fa e accusato di violenze sessuali continuate e aggravate e pedopornografia.