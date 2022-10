Barletta, rapinò farmacia e tentò di speronare volante: arrestato 43enne pluripregiudicato

BARLETTA - Ancora furti e rapine nella Città di Eraclio. L'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri ha consentito l'arresto di un 43enne pluripregiudicato per la rapina avvenuta ai danni di una farmacia di Barletta e per aver tentato di speronare un’auto della polizia che si era messa sulle sue tracce. Il reato risale a fine settembre.Nella circostanza l’uomo, col volto travisato da un passamontagna e armato di taglierino, entrò nella farmacia impossandosi del denaro contenuto nelle casse. Nacque poi una violenta colluttazione coi titolari ed il rapinatore riuscì a divincolarsi estraendo e caricando un’arma da sparo e minacciando di ucciderli, per poi darsi alla fuga.Ad assistere alla scena un militare delle Fiamme Gialle che ha comunicato al 112 il modello dell'auto e la targa parziale.La polizia ha infatti intercettato un'auto compatibile alla periferia di Andria, che però, quando l'ha vista, invece di fermarsi, ha proseguito la sua fuga, per poi fare una brusca inversione a U, scagliandosi a tutta velocità contro l'auto di servizio. La volante è stata costretta a cambiare marcia e l'auto è fuggita. Grazie ai video, gli investigatori sono risaliti alla targa e sono riusciti ad arrestare l'uomo. Ora è detenuto nel carcere di Trani.