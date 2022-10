via Pallacanestro Brescia fb

Nella terza giornata di andata di A/1 di basket maschile il Brescia vince 82-81 dopo un tempo supplementare in casa con lo Scafati. Il primo quarto termina in parità, 16-16. Nel secondo quarto il Brescia prevale 37-36. Il terzo quarto si conclude in parità, 55-55. Il quarto quarto termina in parità, 73-73.Migliori marcatori, nei lombardi Della Valle 20 punti e Petrucelli 19. Nei campani Lamb 19 punti e Pinkins 13. Il Brescia ha 4 punti in classifica insieme al Pesaro al Venezia e al Trento. Nella quarta giornata di andata il Brescia giocherà Domenica 23 Ottobre al “Pala Pentassuglia” alle 17 con l’ Happy Casa Brindisi.