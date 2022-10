Calcio: il Lecce primavera pareggia 1-1 a Empoli

Nell’ ottava giornata di andata del campionato Primavera il Lecce pareggia 1-1 fuori casa con l’ Empoli. Nel primo tempo al 28’ i toscani passano in vantaggio con Alessandro Renzi su punizione.

Nel secondo tempo al 6’ il danese Jeppe Corfitzen dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 9’ l’Empoli rimane in dieci. Espulso il francese Jordan Boli per un fallo da ultimo uomo sul belga Rob Nizet. Al 24’ il Lecce pareggia con il finlandese Henri Salomaa con una conclusione di sinistro. Al 94’ l’albanese Dario Daka dei giallorossi pugliesi va vicino al gol.

Il Lecce Primavera è quinto a 14 punti insieme alla Fiorentina e al Torino. Nella nona giornata di andata i salentini giocheranno Domenica 23 Ottobre alle 11 a San Pietro in Lama col Bologna. Gli emiliani vincono 4-2 in casa con la Juventus Primavera e hanno 13 punti in classifica.