Ciclismo: a Corato conto alla rovescia agli sgoccioli per il Trofeo Ciclocross Avis Bike

CORATO (BA) - Fari puntati a Corato sull’imminente svolgimento del Trofeo Ciclocross Avis Bike. Quello di martedì 1°novembre è un appuntamento da non mancare e al contempo un importante banco di prova a livello organizzativo per lo staff dell’Avis Bike Ruvo pronto a cimentarsi con passione e spirito di abnegazione per assolvere l’impegnativo compito nel dietro le quinte.Ad affiancare gli organizzatori l’esperto sodalizio del Team Eurobike che, a sua volta, sta curando i lavori di tracciatura e di messa in sicurezza del percorso nella collaudata location del Parco Naturale Berardi in Via Gravina, all’interno di un terreno non edificabile e dalla parte opposta al complesso alberghiero del Nicotel.È un tracciato di 2.500 metri su terreno sterrato con saliscendi, 85 curve in sequenza e diversi tratti tecnici, ostacoli artificiali (tavole e palanche) e scalinata di 20 gradini allunganti.Con il ritrovo per tutti i partecipanti fissato alle 8:00 nei pressi della parrocchia del Sacro Cuore in via Belvedere, sono previste quattro batterie di partenza: juniores uomini, fascia amatoriale 2/over 45, donne juniores, open e master alle 9:30 (durata 40 minuti); uomini élite, under 23 e fascia amatoriale 1/under 45 alle 10:20 (60 minuti); esordienti e allievi alle 11:30 (30 minuti); chiusura con i G6 promozionali alle 12:10 (20 minuti).Si attende un gran bel successo della manifestazione per l’avvio del ciclocross in Puglia, in questo autunno anomalo dal punto di vista climatico, ma ci sono le tutte premesse per assistere a uno spettacolo di ottimo livello in tutte le categorie sia agonistiche che amatoriali.