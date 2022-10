Imprese, Pagano (Pd): "Bene Emiliano con sospensione mutui a imprese. Governo replichi modello su base nazionale"

BARI - “Con la crisi energetica che non da segnali di allentamento, il sistema economico del Paese continua a registrare difficoltà gravi, che mettono a repentaglio la crescita del prossimo anno. Dalla pandemia le imprese non hanno conosciuto tregua, se non per brevissimi periodi di tempo. È evidente la necessità di intervenire con urgenza e vigore per proteggere il nostro tessuto imprenditoriale e salvaguardare i posti di lavoro. Bene ha fatto in questo senso la giunta guidata dal presidente Emiliano, che ha sospeso le rate dei mutui sugli strumenti regionali di incentivazione alle micro, piccole e medie imprese. Una boccata d’ossigeno che permetterà a tantissime aziende di superare con più serenità questo triste periodo.” “Un modello, quello avviato dalla regione Puglia, che deve essere adottato anche a livello nazionale. Perché se una regione è capace di compiere uno sforzo simile, lo Stato non puoi dirsi da meno. Il nuovo Governo vari subito un decreto legge per sospendere le rate dei prestiti che durante il periodo pandemico sono stati erogati con la garanzia pubblica. Ne va della sopravvivenza di molte imprese e del buono stato di salute di tutto il sistema economico nazionale”. Lo dichiara Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.