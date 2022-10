Incendi auto a Corato, Picaro: “Sicurezza è priorità. Ora azioni per prevenire escalation"

BARI - “Tre auto incendiate in poco più di una settimana, tutte davanti alla caserma dei Carabinieri di Corato. Senza voler azzardare ipotesi e soffermandoci sul fatto in sé, quanto ci stanno raccontando le cronache è preoccupante.La sicurezza dei cittadini è prioritaria per Fratelli d'Italia, per questo chiediamo che si intervenga per prevenire una escalation (quella di incendiare le auto) che potrebbe diventare pericolosa. Siamo fiduciosi che le autorità competenti consegneranno in brevissimo tempo alla giustizia l'autore o gli autori del gesto”. Così in una nota il consigliere regionale e coordinatore provinciale Fratelli d'Italia Bari, Michele Picaro.