Ladri d’auto in azione tra Bitetto, Bitritto e Palo: messi a segno tre colpi in poche ore

BITETTO (BA) - Ladri ancora in azione tra Bitetto, Bitritto e Palo del Colle. A partire dalle prime ore del mattino, solo oggi sono stati messi a segno tre colpi, mentre si registrano due furti non andati in porto. I Carabinieri proseguono le indagini e sarebbero sulle tracce di un'auto di grossa cilindrata.