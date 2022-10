MOLFETTA (BA) - Momenti di paura a Molfetta (Ba), dove un camion ha distrutto la ringhiera del balcone del primo piano di un’abitazione all’angolo tra via Antonello Lacertis e via La Vista. La zona è stata messa in sicurezza da Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Il mezzo è rimasto bloccato per diverse ore creando notevoli disagi alla circolazione. La manovra azzardata dell'autista del camion, un etiope 46enne, è stata forse dovuta ad un’auto parcheggiata all’intersezione della strada.