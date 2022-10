Piano Casa, Bellomo-Conserva (Lega): "Rischio nuova impugnativa è danno per cittadini pugliesi"

BARI - “Era già tutto previsto. Il nuovo rischio di impugnativa, dopo la valutazione del Ministero dei Beni Culturali sul Piano Casa varato dalla Regione Puglia, dimostra ancora una volta che la protervia della maggioranza produce solo danni. Avevamo più volte invocato la necessità di dar vita ad un corpo normativo semplice, lineare ed attuabile. Ne è venuta invece fuori una legge arzigogolata e contorta, fatta apposta per fare una nuova figuraccia. La nostra proposta ricalcava invece quella della Regione Lombardia, mai impugnata dal governo, e questo ci avrebbe consentito di essere al riparo dal rischio di nuovi stop. La sinistra, con l’arrogante supponenza che la caratterizza, basata peraltro sulla presunta forza di numeri che non esistono più, ha voluto ostinatamente fare da sola, costringendoci ad accettare, mossi dall’intento di fare, la sua complicata visione. Il risultato è il rischio concreto dell’ennesima bocciatura che ci riporta al punto di partenza in un imbarazzante gioco dell’oca dove il dado non è mai tratto. A rimetterci saranno i cittadini, privati di diritti e opportunità, in attesa che il vento del cambiamento arrivi anche nelle istituzioni pugliesi”. Lo dichiarano Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia, neo-eletto alla Camera dei Deputati, e il consigliere Giacomo Conserva.