Putignano, 'Il libro volante': festival, laboratori e incontri per piccoli lettori

PUTIGNANO (BA) – Nove giornate dedicate ai piccoli lettori: questo il format del Festival ‘Il libro volante’ organizzato dall’amministrazione Comunale di Putignano in collaborazione con Radici Future Produzioni. I partecipanti e lo spirito dell’iniziativa saranno presentati venerdì prossimo, 21 ottobre, alle ore 11, nella Biblioteca Comunale, sala Bi.A. Biblioteca Amica (corso Vittorio Emanuele 67).Alla conferenza stampa prenderanno parte la sindaca di Putignano Luciana Laera, l’assessora alla Cultura Rossana Delfine, il presidente di Radici Future Produzioni Leonardo Palmisano, la referente dei lettori volontari di Bi.A. Biblioteca Amica Antonella Capozza, la rappresentante degli operatori del Servizio Civile Universale in servizio al Comune di Putignano Elisabetta Palmisano. Parteciperà da remoto Grazia di Bari, consigliere delegato alle Politiche Culturali Regione Puglia. Modererà Gianni Svaldi, giornalista."Il libro volante - Leggere con l'infanzia" è un festival alla 8^ edizione che mette insieme diversi elementi: luoghi pubblici, infanzia, promozione della lettura. È un progetto di incontri e di laboratori rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni. Si parte con 6 giorni di letture ad alta voce nelle scuole del territorio (dal 24 al 29 ottobre) curate dai lettori volontari di Bi.A. - Biblioteca Amica, la sezione della Biblioteca Comunale di Putignano dedicata i più piccoli.Dall’11 al 13 novembre si terranno 3 giorni di incontri con gli autori dei libri protagonisti delle letture ad alta voce. In programma anche un laboratorio per bambini: partirà un percorso di produzione di una fiaba scritta dai bambini che parteciperanno al progetto; i libri scelti, inoltre, arricchiranno le biblioteche scolastiche e sarà possibile trovarli nella Biblioteca Comunale.