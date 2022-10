Quattro vittime sul ponte Antonovsky, Zelensky vince il Premio Sacharov

KIEV - Il ponte Antonovsky di Kherson è stato nuovamente oggetto di bombardamenti, questa volta mentre si procedeva all’evacuazione di civili. Mosca accusa l’esercito ucraino di averlo attaccato con dodici missili, undici dei quali sarebbero stati neutralizzati dalla difesa aerea russa. In un primo momento, il bilancio delle vittime era di tre morti, tra cui bambini, e di dieci individui rimasti feriti. Poche ore dopo, è stato reso noto che il numero delle persone decedute nell’attacco è salito a quattro ma, per fortuna, nessun bambino è rimasto coinvolto.Sempre nei pressi di Kherson, si stanno vivendo momenti di apprensione per una diga minata dai russi. Il presidente ucraino avverte: “Se la distruggono, si verificherà una catastrofe”. Esplosioni anche a Kharkiv, nell’Ucraina nordorientale. Il sindaco della città, Igor Terekhov, ha invitato la popolazione ad agire con la massima cautela. Da questa mattina, le forze di Mosca continuano a prendere di mira Zaporizhzhia. I residenti sono stati esortati a trovare riparo nei rifugi dopo che il centro regionale è stato bombardato in più occasioni.Affrontando tematiche più leggere del conflitto, è da sottolineare che il popolo ucraino è il vincitore del Premio Sacharov 2022, il massimo riconoscimento assegnato dall’Eurocamera per la libertà di pensiero. Il Parlamento europeo ha posto in risalto gli sforzi compiuti da Zelensky, oltre al ruolo svolto dai singoli individui della società civile, delle istituzioni statali e pubbliche. Gli altri due finalisti erano Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, e la Commissione per la verità in Colombia. (Antonio Bottalico)