Ucraina: bombe russe su Nikopol

KIEV - Le forze russe hanno colpito durante la notte le comunità di Marganetska e Nikopol nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina meridionale: a renderlo noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Valentin Reznichenko, come riporta la Ukrainska Pravda. I bombardamenti si sono concentrati su Nikopol, ha sottolineato Reznichenko, affermando che la città è stata colpita con sistemi missilistici a lancio multiplo e artiglieria pesante: oltre 20 edifici e diversi gasdotti sono stati danneggiati.Intanto un'allerta di raid aerei è stata dichiarata questa mattina alle 7:55 ora locale (le 6:55 in Italia) in tutta l'Ucraina eccetto la Crimea occupata: lo riporta la Ukrainska Pravda, che cita la cartina degli allarmi aerei pubblicata sul sito 'alerts.in.ua'.Sono oltre 6mila i civili rimasti uccisi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina e il numero è probabilmente molto più alto di quanto si possa al momento registrare: lo ha detto Rosemary DiCarlo, la vicesegretaria generale dell'Onu per gli affari politici e il peacebuilding (Undppa), a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina. Guerra in Ucraina, bombardamenti su Kharkiv e Zaporizhzhia.