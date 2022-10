Monopoli, malori post cena in ristorante etnico: sequestrato 1 quintale di merce 'non tracciabile'

Guardia Costiera

BARI - La Guardia Costiera, in collaborazione con i tecnici Sian e Siav dell’Asl Bari, sono intervenuti in ristorante etnico di Monopoli dopo una segnalazione di un cliente che avrebbe avvertito malori dopo una cena all’interno del locale. L’ispezione ha consentito di rilevare e contestare “scarse condizioni igienico sanitarie nel locale cucina e nei locali in uso al personale che” sarebbe “risultato solo in parte adeguatamente formato.I militari hanno inoltre accertato il mancato rispetto di tutte le procedure di autocontrollo basate sui principi Haccp, l’assenza di un sistema di tracciabilità dei preparati/preparazioni all’interno della cucina e l’utilizzo di un garage impropriamente adibito a deposito. Sequestrato, complessivamente un quintale di prodotti alimentari di vario tipo (per la maggior parte ittico) congelato e detenuto in confezioni artigianali prive di qualunque indicazione utile ai fini della rintracciabilità dello stesso.Comminate sanzioni per complessivi 4.500 euro alle quali è stata aggiunta la sospensione delle attività di ristorazione.