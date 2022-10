Volley: l'Italia cade contro il Brasile

via Federazione italiana pallavolo fb





Nel terzo set l'Italia riesce a tenere testa al Brasile ed ha addirittura la palla set ma la spreca con la Egonu e la nazionale verdeoro conquista il set e si porta sul 2-1. Il quarto set è l'epilogo dell'incontro con le azzurre che non riescono a reagire agli attacchi verdeoro e perdono senza storia per 25-19. Le azzurre dovranno giocarsi il bronzo contro gli Usa, mentre il Brasile troverà in finale la Serbia.

- L'Italia deve dire addio ai sogni mondiali, uscendo sconfitta 3-1 contro il Brasile coi parziali 25-23, 22-25, 26-25, 25-19. Il primo set è combattuto con il Brasile che sorprende l'Italia con l'inserimento nel sestetto di Rosemaria e Lorenne, ma gli errori di battuta regalano il primo set alle sudamericane. Nel secondo set le ragazze di Mazzanti rialzano la testa, portandosi in parità di set.