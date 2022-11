Alla Maldarizzi Automotive una giornata dedicata alla Mercedes-Benz

BARI - Una giornata dedicata al mondo Mercedes-Benz. Ieri, venerdì 4 novembre, Maldarizzi Automotive ha presentato la nuova Mercedes-Benz GLC. Nello Showroom Mercedes-Benz di Bari si è svolto un aperitivo con degustazione vini delle Tenute Chiaromonte per ammirare il SUV più venduto di Mercedes nella sua nuova versione.Sono tante le novità a livello stilistico e sul piano tecnico della nuova Mercedes con l’introduzione di soluzioni avanzate come l’asse posteriore sterzante e tanta tecnologia applicata all’intrattenimento di bordo e alla sicurezza.Tutti i motori di ultima generazione sotto il cofano sono elettrificati, ibridi mild o anche plug-in benzina e diesel con un’autonomia elettrica che supera i 100 km grazie alla batteria da 31,2 kWh.Nuova GLC Plug-in Hybrid coniuga il dinamismo e l’efficienza di un motore elettrico con l’autonomia di un motore a combustione interna. Il motore elettrico fornisce potenza aggiuntiva in accelerazione oppure può alimentare l’auto in città per oltre 100 chilometri e permettere, così, di effettuare gran parte degli spostamenti quotidiani a zero emissioni locali.La seconda generazione della Mercedes GLC cresce anche nelle dimensioni: più lunga di 6 cm (472 in totale), bagagliaio di 620 litri (70 in più di prima), che scendono a 470 per la plug-in (invece di 395).Mercedes GLC è un’auto sempre più efficiente, partendo dal Comfort con l’insonorizzazione e le sospensioni Airmatic di alto livello; passando dalla guida con scatto deciso, ottime riprese e agilità grazie al retrotreno sterzante e tecnologia avanzata con i più evoluti sistemi di sicurezza del mondo automotive. GLC ha stabilito un nuovo riferimento nella categoria dei SUV premium.Nel corso della giornata si è svolto anche l’AMG Emotional Tour 2022: un gruppo di clienti della Maldarizzi Automotive è partito dall’AMG Performance Center con i piloti dell’AMG Driving Academy, guidati da campione Gustavo Sandrucci. Un’occasione per testare l’intero flottino di vetture, direzione Selva di Fasano, per una giornata di adrenalina tra le strade della Valle d'Itria. La Maldarizzi dal 2017 è uno dei 12 AMG Performance Center italiani, l’unico del Sud Italia. Gli AMG Performance Center sono centri di competenza che consentono di sperimentare in prima persona emozioni e suggestioni del mondo AMG. La formazione mirata e completa degli esperti dei reparti AMG assicura un'assistenza sempre ai massimi livelli in tutte le fasi del rapporto con il cliente.