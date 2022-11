BARI - Ieri mattina la Polizia locale ha fermato e sequestrato nel Porto di Bari un minibus Opel con a bordo due passeggeri trasformato in taxi abusivo. Gli agenti hanno inoltre comminato una sanzione per noleggio con conducente (N.C.C.) abusivo. Questo tipo di infrazione comporta anche la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.