BARI - “Quella dell’11 novembre 1999 è una data che resterà scolpita nella memoria di Foggia. Nel crollo del palazzo di viale Giotto morirono 67 persone: una ferita ancora aperta per la nostra comunità. È nostro dovere ricordare e onorare la memoria di quelle vittime innocenti, perché simili tragedie non devono più ripetersi”. Così in una nota l’assessora al Welfare, Rosa Barone, sull’anniversario del crollo del palazzo di viale Giotto a Foggia.