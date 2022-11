Lecce, al via il road-show territoriale della Regione Puglia per promuovere un 'Patto per il Clima' con i Comuni pugliesi

BARI - Si terrà a Lecce, nella Sala Conferenze della sede della Regione Puglia di V.le Aldo Moro, lunedì 21 novembre alle ore 9.30 l'incontro organizzato dalla Regione Puglia con Comuni Pugliesi, prima tappa ufficiale del road-show che toccherà tutte le province pugliesi per promuovere un “Patto per il Clima” con i Comuni Pugliesi.La sessione dei lavori si aprirà alle 10.00 con la conferenza stampa dell'assessora all'Ambiente, Anna Grazia Maraschio e dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci.L'incontro intende promuovere l'adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia dei Comuni pugliesi e presentare gli strumenti di assistenza tecnica messi a disposizione dalla Regione per la redazione dei PAESC (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima).Insieme ai Sindaci, si farà il punto sugli strumenti che la Regione Puglia ha messo in campo come Coordinatore Territoriale del Patto dei Sindaci.Un focus particolare sarà dedicato al bando regionale per la concessione di voucher ai Comuni pugliesi per la redazione dei PAESC, prorogato al 30 dicembre 2022, dando un primo riscontro dei Comuni che hanno già presentato istanza di candidatura ed evidenziando le principali anomalie riscontrate nella prima finestra di candidatura.Si passerà poi ad una sessione tecnica sulle metodologie di redazione dei PAESC, illustrando gli strumenti di assistenza tecnica che la Regione sta mettendo a disposizione dei Comuni pugliesi: dall'analisi degli scenari climatici, alle linee guida per la redazione dei Piani, fino alle classificazioni di azioni-tipo che potranno essere replicate e scalate su base locale.Durante l’incontro verrà presentato in anteprima il “Programma di Gemellaggio europeo” che ha visto la Regione Puglia selezionata tra diverse realtà europee e gemellata con la Regione della Loira in Francia, per l'implementazione di strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici e pratiche di sviluppo sostenibile del territorio.L'incontro è rivolto a tutti i Sindaci della provincia di Lecce e di Brindisi, agli Assessori comunali interessati alla pianificazione energetica e ambientale del territorio, ai referenti degli Uffici tecnici comunali, ai professionisti tecnici interessati alle azioni ed i progetti riguardanti l’energia, lo sviluppo sostenibile e la mitigazione dei cambiamenti climatici.Le prossime tappe saranno a Taranto, Trani e Foggia.