Spostamento del Forum Mondiale delle ZES da Bari a Dubai, Emiliano: sarbbe dovuto essere uno dei momenti salienti del 2024

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo disappunto per la decisione di spostare il Forum Mondiale delle Zone Economiche Speciali (ZES) da Bari a Dubai. Questo evento avrebbe dovuto essere uno dei momenti salienti del 2024, un'occasione cruciale per l'Italia, il Mezzogiorno e la Puglia, particolarmente dopo che Bari era stata designata sede dell'Annual International Conference Exhibition (AICE) per riunire le 5000 ZES e le 2260 Zone Franche di oltre 140 Paesi del mondo.Emiliano ha sottolineato che questa decisione è stata causata dalla recente revoca delle otto Zone Economiche Speciali, inclusa quella Adriatica, da parte del Ministro Fitto. Questa modifica ha introdotto la ZES unica per l'intero Mezzogiorno, comportando nuovi interlocutori per la World Free Zones Organization, l'organizzazione del Forum mondiale delle ZES.Il presidente Emiliano ha sollevato la questione delle conseguenze di questa decisione, evidenziando il danno incalcolabile inflitto alla collettività, con l'evento che ora si svolgerà nuovamente a Dubai. Ha espresso preoccupazione per il mancato risarcimento per i mancati introiti e le opportunità perse, chiedendosi se il Ministro Fitto sia consapevole delle gravi conseguenze di questa scelta. La dichiarazione di Emiliano sottolinea l'importanza economica, sociale e promozionale che questo evento avrebbe portato a Bari e alla Puglia.