Bari, proseguono i furti sulla spiaggia di 'Pane e Pomodoro': il sindaco Leccese annuncia misure di sicurezza

BARI - La spiaggia di 'Pane e Pomodoro', frequentata dai baresi, continua ad essere bersaglio di furti, suscitando preoccupazione tra i bagnanti. Per contrastare questa ondata di criminalità, il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato l'installazione imminente di armadietti portavalori sulla spiaggia. Inoltre, ha richiesto alla Polizia Locale di intensificare i controlli per prevenire ulteriori incidenti.

L'arresto del 24enne

Nella giornata di ieri, un significativo sviluppo nelle misure di sicurezza ha portato all'arresto di un 24enne da parte dei vigili. L'individuo, senza fissa dimora, è stato coinvolto in un elaborato piano di furto. Un complice ha sottratto una borsa a due turisti stranieri, mentre il 24enne si è avvicinato alla coppia fingendosi un mediatore. Ha chiesto un compenso in cambio di aiuto per recuperare la borsa rubata.

L'intervento della Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale, in borghese, hanno monitorato attentamente i movimenti del 24enne. Sono riusciti a recuperare la refurtiva, che era stata nascosta in una traversa della zona, e a restituirla ai legittimi proprietari. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di ricettazione e tentata estorsione. La Polizia Locale è ora alla ricerca del suo complice.