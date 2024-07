Bari, oggi ospite l'ex presidente di Apple Marco Landi: da Cupertino a Gravina di Puglia per investire in una startup pugliese

BARI - Il Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT e il BINP del Politecnico di Bari ospitano a Bari uno dei maggiori protagonisti della rivoluzione digitale globale: Marco Landi, oggi presidente Institut EuropIA, e negli anni Novanta presidente e Chief Operating Office della Apple di Steve Jobs a Cupertino. Landi ha un legame con la Puglia. Ha puntato su una start up di Gravina. - Il Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT e il BINP del Politecnico di Bari ospitano a Bari uno dei maggiori protagonisti della rivoluzione digitale globale: Marco Landi, oggi presidente Institut EuropIA, e negli anni Novanta presidente e Chief Operating Office della Apple di Steve Jobs a Cupertino. Landi ha un legame con la Puglia. Ha puntato su una start up di Gravina.





Con lui gli imprenditori del Club delle Imprese per la Cultura discuteranno di Intelligenza Artificiale per capire perché e come utilizzarla senza esserne travolti.





L’appuntamento con Marco Landi è fissato per oggi 4 luglio alle ore 15:30 presso la sede del BINP del Politecnico di Bari (in Via Orabona 4).





L’evento, dal titolo "Rivoluzione e Visione. Cosa c'entra Steve Jobs con l'Intelligenza Artificiale", è il primo di una serie di incontri di avvicinamento alla nuova edizione della "Biennale dei Racconti d’Impresa" che il Club ha in programma per il 2025.





Ad introdurre l’incontro con Marco Landi sarà Maddalena Milone, Coordinatrice Club delle Imprese per la Cultura Confindustria Bari e BAT. Seguirà, in chiusura, un confronto diretto con il pubblico, condotto da Gianni Sebastiano Founding Partner e Presidente Orienta S.r.l.