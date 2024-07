Identificato il cadavere trovato nel Serio: si tratta di Spedito Carrieri, commerciante ambulante scomparso

L'indagine e l'identificazione

I carabinieri della Compagnia di Bergamo sono riusciti a identificare il corpo grazie alla foto di un tatuaggio, diffusa subito dopo il ritrovamento del cadavere. Il tatuaggio, situato sul torace sinistro, ha permesso di restringere le ricerche e confrontare le denunce di scomparsa a livello nazionale. La svolta decisiva è arrivata quando è stato accertato che il telefono di Carrieri era stato geolocalizzato proprio a Bergamo. Inoltre, è stato confermato che il 50enne aveva acquistato un biglietto Intercity notte Bari-Milano, consolidando così l'ipotesi che si trovasse nella zona.

Ricostruzione dei fatti

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, si tratterebbe di un allontanamento volontario e di un gesto intenzionale. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, non ha permesso un'identificazione immediata. Tuttavia, il tatuaggio sul torace sinistro si è rivelato fondamentale per risalire alla sua identità. Dopo il nullaosta dell’autorità giudiziaria, verrà eseguita l’autopsia per chiarire ogni dubbio sulla dinamica della triste vicenda. Successivamente, la salma sarà restituita ai familiari per le esequie.

Una tragedia che scuote la comunità

La notizia ha sconvolto la comunità di Martina Franca, dove Spedito Carrieri era conosciuto e apprezzato come commerciante ambulante. La sua scomparsa aveva già destato profonda preoccupazione e il tragico epilogo ha gettato nello sconforto familiari e amici.

In attesa dei risultati dell’autopsia, rimangono ancora diversi interrogativi sulle circostanze che hanno portato Carrieri a Pedrengo. Le autorità continuano a indagare per fornire una ricostruzione completa e precisa degli eventi che hanno portato alla sua scomparsa e alla successiva tragica scoperta.