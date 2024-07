Allerta meteo gialla: previsioni di temporali sulla Puglia centrale

BARI - La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su Puglia Centrale Bradanica e Bacini del Lato e del Lenne. L'allerta sarà in vigore dalle ore 08:00 di domani, 22 luglio 2024, e durerà per le successive 16 ore.

Previsioni meteorologiche

A partire dalle ore 08:00 di domani, sono previste precipitazioni sparse che potrebbero manifestarsi sotto forma di rovesci o temporali. I quantitativi di pioggia attesi varieranno da deboli a moderati, interessando principalmente le aree della Puglia Centrale Bradanica e i bacini del Lato e del Lenne.

Rischio idrogeologico

La situazione meteorologica prevista potrebbe causare problemi di natura idrogeologica. La Protezione Civile ha dunque emesso un'allerta gialla, invitando la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire le raccomandazioni per la propria sicurezza.

Raccomandazioni alla popolazione

In caso di temporali:

Evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario.

Prestare attenzione ai possibili allagamenti nelle zone urbane e rurali.

Non sostare in prossimità di corsi d'acqua o zone a rischio frane.

Seguire le indicazioni delle autorità locali e tenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali di informazione.

Monitoraggio e aggiornamenti

Le autorità locali continueranno a monitorare la situazione e forniranno aggiornamenti regolari. Si invita la popolazione a consultare i siti ufficiali e i canali social della Protezione Civile per informazioni in tempo reale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito web della Protezione Civile o seguire le loro pagine sui social media.