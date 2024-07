Incidente stradale sulla SS16 a Bari, due vite spezzate e appelli alla sicurezza

BARI - Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, un grave incidente stradale si è verificato sulla SS16 in direzione sud, all'altezza del quartiere Picone a Bari. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, portando a riflettere sulla sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti.Due giovani di 21 anni sono rimasti coinvolti nell'incidente, quando la loro auto è finita fuori strada. Uno dei ragazzi è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è attualmente fuori dalla rianimazione, ma le sue condizioni rimangono critiche. L'auto coinvolta è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari.Il professor Fabrizio Pompilio, consulente legale di uno dei ragazzi coinvolti, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla vicenda. Sebbene non abbia voluto fornire dettagli specifici sull'incidente, ha lanciato un appello alla prudenza alla guida, soprattutto in questo periodo dell'anno, in cui il traffico sulle strade pugliesi aumenta significativamente."Siamo in un periodo molto particolare dell’anno, in cui il traffico veicolare sulle strade pugliesi aumenta in maniera esponenziale – ha spiegato il professor Fabrizio Pompilio -. Bisogna prestare la massima attenzione alla guida, evitare distrazioni, a cominciare dal cellulare. Le conseguenze di un sinistro stradale possono essere molto più gravi di quanto immaginiamo e rovinare per sempre la vita di chi ne rimane coinvolto”.Le parole del professor Pompilio assumono un significato ancora più profondo considerando che un altro suo assistito ha subito danni permanenti in seguito a un diverso incidente stradale. Questo tragico evento sottolinea l'importanza di una guida attenta e responsabile per prevenire ulteriori tragedie sulle strade.Le autorità continuano a investigare le circostanze dell'incidente, mentre la comunità si stringe intorno alle famiglie delle vittime, sperando in una rapida e completa guarigione per il ragazzo sopravvissuto.