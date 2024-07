Giallo a Bari: 21enne trovato morto in via Gentile

BARI – Una tragedia ha colpito il quartiere Japigia di Bari, dove un giovane di 21 anni, Giovanni Vittore, è stato trovato morto in via Gentile, a pochi passi dal Sacrario militare dei caduti d’oltremare. Il corpo del giovane è stato scoperto in una pozza di sangue da alcuni passanti, vicino alla sua moto.Sul luogo del ritrovamento è subito intervenuto il personale del 118, che ha tentato di rianimare il ragazzo. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori e la corsa in ospedale, per Giovanni non c'è stato nulla da fare.Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono in corso. In un primo momento si è pensato a un incidente stradale, ma un dettaglio ha subito sollevato dubbi tra gli inquirenti: nel casco di Giovanni è stato trovato un foro. Al momento, tuttavia, la pista dell’omicidio è stata esclusa.Sul posto sono intervenuti la Polizia, i Carabinieri e la Scientifica, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza gli eventi che hanno portato alla morte del giovane. La comunità locale è scossa e in attesa di ulteriori chiarimenti su questa tragica vicenda.