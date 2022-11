Ordona (Fg), furto con esplosivo al bancomat: è caccia ai rapinatori

ORDONA (FG) - Momenti di paura ad Ordona, nel Foggiano, dove una banda composta da almeno tre persone ha fatto esplodere la notte scorsa lo sportello bancomat della filiale locale della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. In via di quantificazione il bottino.Secondo quanto riferito, i malviventi avrebbero utilizzato esplosivi, che hanno probabilmente inserito direttamente nella flessione dell'ATM. Il ruggito è stato così violento che si è sentito in tutto il paese. Danni ingenti alla struttura: vetri e montanti della porta d'ingresso distrutti.Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno visionando i filmati dalle telecamere di sicurezza.