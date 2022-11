Civitavecchia, travolto da auto pirata mentre è in sella alla sua bici: morto foggiano 31enne

CIVITAVECCHIA (FG) - Dramma a Civitavecchia, dove il 31enne Marco Totaro, originario di Foggia, è morto dopo essere stato investito ieri in via Aurelia mentre era in sella alla sua bicicletta. L'uomo era nella città laziale per lavoro. La vittima stava rientrando in albergo dopo una serata trascorsa con gli amici ed è stata investita da un'utilitaria nera che è scappata dopo l'impatto. Al volante c'era una donna di 33 anni, che si è costituita poche ore dopo ed è ora indagata per omicidio stradale e omissione di soccorso. Totaro è morto ieri alle 17 dopo essere stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma.