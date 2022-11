Paura a Bari, conci si staccano dal Castello Svevo: nessun ferito

ph: Vittorio Polito

BARI - Momenti di paura questa mattina al Castello Svello di Bari dove alcuni pesanti massi si sono staccati dalla facciata sul lungomare precipitando sul piazzale. Al momento non si registrano feriti. Ad intervenire sul luogo dell'incidente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. L’area è stata transennata."Nelle prime ore di questa mattina, da una porzione, di restauro, della cortina del Castello Svevo di Bari, lato mare, in corso Antonio de Tullio, si è verificato il distacco di alcuni conci". Lo si apprende in una nota della Direzione regionale musei Puglia.Si rende noto - prosegue la Direzione regionale - che l’area immediatamente sottostante si presentava già transennata proprio in quanto, lungo le mura del Castello, era in corso una verifica sui fenomeni di degrado, a seguito della quale erano già state avviate attività di pronto intervento straordinario, relativamente ad alcune sezioni, tra cui il portale fronte sud.La squadra tecnica della Direzione Regionale Musei Puglia è ora a lavoro per stabilire, di concerto con la Soprintendenza, il tipo di intervento più opportuno da attuare tempestivamente nello specifico punto in cui questa mattina si è verificato il distacco.Sono in corso verifiche sul possibile collegamento con il sisma dell’Adriatico". ​