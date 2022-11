Paura sulla Ss16, bus finisce nel canale: era pieno di studenti

BRINDISI - Nuovo incidente questa mattina alle 7 sulla SS16 nel tratto di strada che collega Brindisi e San Pietro Vernotico, che ha coinvolto un'auto, un trattore e un bus STP che trasportava studenti coinvolti nel sinistro. Alcuni veicoli sono finiti nel canale lungo la strada. Da chiarire la dinamica dell'impatto probabilmente causato dalla pioggia.

Una donna di 60 anni è rimasta bloccata nell'auto ed è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto, prima di essere affidata alle cure del 118 e trasportata a Perrino in codice giallo.

Nessuna conseguenza per l'autista dell'autobus o per gli studenti a bordo che sono stati trasferiti su altro veicolo per raggiungere la scuola.