Presentata la XXXVI edizione di "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina": dal 10 al 13 novembre a Bari il salone nazionale dedicato al wedding

BARI - È stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la XXXVI edizione del salone nazionale "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina", in programma nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante dal 10 al 13 novembre.Sarà un’edizione simbolo di ripresa economica per un comparto tra i più colpiti dalla pandemia. La rassegna, dopo l'edizione della ripartenza dell'anno scorso, torna in grande stile a Bari, forte della sua immagine ormai radicata nel sud Italia. “Promessi Sposi” promette ancora una volta di costruire a 360° il giorno del matrimonio delle coppie, trovando ogni dettaglio per organizzare le nozze che hanno sempre desiderato.“Dopo gli anni di difficoltà dovuti alla pandemia, Bari torna ad essere protagonista del settore wedding – ha affermato l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone – con un evento che farà conoscere un indotto fondamentale per la Puglia insieme a tutte le figure professionali che hanno portato il nostro territorio ad essere richiesto e ambito dagli sposi di tutto il mondo. Rivolgo un ringraziamento particolare ai nostri artigiani che hanno saputo fare della propria passione un mestiere, portando alla luce un’arte che rende inconfondibile e unico un matrimonio in Puglia all'interno di location che non hanno eguali”.La manifestazione accoglierà 216 espositori, circa il 47% in più del 2021, con un’importante presenza dei produttori di abiti da sposa, sposo, cerimonia e accessori provenienti da tutta la Puglia. È confermata la sinergia con Confartigianato Bari e quest’anno è stata attivata anche con l'IPSIA Luigi Santarella che porterà gli alunni dei settori moda e video a fare esperienza lavorativa proprio in fiera, nel back-stage delle sfilate, come servizio hostess e per la realizzazione di fantastici video sull'evento.“Ancora una volta saremo presenti durante la fiera con il ‘Villaggio Confartigianato’ – ha precisato Marici Levi, vicepresidente di Confartigianato – che quest’anno accoglierà 16 imprese associate, con 20 stand che abbracciano vari ambiti del settore, dall’estetica alla stampa”.Tante saranno le iniziative proposte durante la quattro giorni dedicata al matrimonio. Come di consueto ci sarà il “Promessi Sposi Bridal Show”, attesissimo momento moda che presenta le nuove collezioni bridal 2023, in un padiglione adiacente a quello dell'esposizione, trasformato in un fantastico mondo di sogni e bellezza. Ritornano anche i format Levantecooking e Levantecake, due grandi aree interamente dedicate al 'wedding food' e al 'wedding cake'. Sabato si terrà il concorso nazionale "Un giorno da modella", realizzato in collaborazione con la rivista nazionale di settore “White Sposa” e dedicato alle future spose che si iscrivono ai casting tramite il sito bari.promessisposi.info e che avranno la possibilità di vincere fantastici premi. Domenica ci sarà l’incontro con i wedding planner e designer di eventi Cira Lombardo e Angelo Garini, che presenteranno le loro opere letterarie. Tutti i giorni saranno proposte esibizioni live delle band presenti in fiera, che tutti i giorni si alterneranno sul palco della più intensa animazione nuziale. “L’aumento del 47% degli espositori rispetto al 2021 – ha dichiarato Gaetano Portoghese, patron della manifestazione – dimostra quanto questa edizione segni la vera ripartenza economica di un settore importante come quello del wedding, delle cerimonie e degli eventi. Si pensi che nel 2020 la Puglia ha registrato nonostante la pandemia 5747 matrimoni e che nel 2022 ha suscitato il maggior interesse nell'ambito del Destination Wedding rispetto alle altre due mete italiane preferite, Toscana e Sicilia”.Infine, non mancheranno poi i grandi nomi dello spettacolo come Miriana Trevisan, Alex Belli, Delia Duran, Eugenio Colombo, Valerio Logrieco. Ancora la show girl e ballerina Matilde Brandi, madrina d'eccezione dell'evento, che presenzierà all’inaugurazione giovedì 10 novembre alle ore 16.30 e la show girl e conduttrice televisiva e radiofonica Manila Nazzaro presenterà le sfilate del "Promessi Sposi Bridal Show" e il concorso "Un giorno da modella".“Non so se capiti spesso che una scuola partecipi a una fiera – ha commentato la professoressa Sabrina Scura dell’IPSIA Santarella – ma di certo è un’iniziativa molto bella. Quindi ringrazio tutti coloro che credono nella scuola e nel vero investimento che deve fare la Puglia, favorire le nuove generazioni stimolandole a restare nella nostra regione e dare il loro meglio”.