Provinciali Lecce, Mazzotta: “Centrodestra deve fare riflessione. Si perde anche col vento a favore”

BARI - “Ad un mese di distanza dalle elezioni politiche, in cui anche a Lecce il centrodestra ha sbancato, ecco che alle competizioni provinciali la coalizione si sgonfia e crolla. Ha prevalso un incomprensibile spirito di autosufficienza da parte delle dirigenze regionali dei partiti, che hanno escluso qualsiasi coinvolgimento nelle scelte della base e i risultati sono questi. Circostanza che, naturalmente, non ho mancato di stigmatizzare nei luoghi opportuni e che ha spinto le liste civiche a convergere sul centrosinistra. C’è stato un netto peggioramento anche rispetto alle scorse provinciali e i numeri dicono che abbiamo perso, in quattro anni, ben 64 amministratori. In altre parole, una parabola discendente proprio nel momento in cui il centrodestra vola alto e ha il vento a favore. Ringrazio il candidato Michele Sperti, che ha dato tanto in una competizione difficile, e rivolgo gli auguri di buon lavoro al presidente eletto Stefano Minerva. A fronte, però, di questa ultima sconfitta, dobbiamo riuscire a reagire e a farne tesoro: a breve, ci sono elezioni importantissime per il territorio come le comunali di Lecce. Mi auguro che il centrodestra abbia uno scatto di reni e si prepari subito a questo appuntamento senza incorrere in candidature “dell’ultimo minuto”. Possiamo vincere, ci sono tutte le condizioni per farlo, ma c’è da mettersi subito a lavoro”. Così in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia e coordinatore provinciale di Fi Lecce, Paride Mazzotta.