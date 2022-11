Tennis, Billie Jean King Cup: l'Italia eliminata dal Canada

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata del Girone A della Billie Jean King Cup di tennis donne l’ Italia perde 3-0 a Glasgow in Scozia con il Canada ed è eliminata. Nel primo singolare Elisabetta Cocciaretto perde 7-6 6-3 con la canadese Bianca Andreescu.

Nel secondo singolare Martina Trevisan è sconfitta 6-0 6-0 dall’altra canadese Leylah Fernandez. Nel doppio Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini perdono 6-1 6-1 con le canadesi Gabriela Dabrovski e Leylah Fernandez. Una grande delusione certamente per la capitana non giocatrice delle azzurre Tathiana Garbin e per i numerosi tifosi dell’ Italia di tennis donne.