Qatar '22: il Brasile vola agli ottavi di finale

Nel Gruppo H il Ghana vince 3-2 a Al Rayyan con la Corea del Sud. Nel primo tempo al 24’ il Ghana passa in vantaggio con Salisu. Al 34’ raddoppia Kudus. Nel secondo tempo al 13’ la Corea del Sud accorcia le distanze con Cho. Al 16’ pareggia Cho. Al 23’ il Ghana realizza la rete decisiva con Kudus. Il Ghana è provvisoriamente primo a 3 punti insieme al Portogallo, in attesa di Portogallo-Uruguay di stasera alle 20.





Nell’altra gara del Gruppo G il Camerun pareggia 3-3 a Al Wakrah con la Serbia. Nel primo tempo al 29’ il Camerun passa in vantaggio con Castelletto. L’arbitro inglese Anthony Taylor concede 4 minuti di recupero per qualche infortunio nelle due squadre. Al 46’ pareggia Pavlovic. Al 48’ la Serbia passa in vantaggio con Milinkovic Savic. Nel secondo tempo all’8’ la Serbia realizza la terza rete con Mitrovic. Al 18’ il Camerun accorcia le distanze con Aboubakar. Al 21’ il Camerun pareggia con Choupo Moting. La Svizzera è seconda con 3 punti. Il Camerun e la Serbia sono al terzo posto a 1.

- Nel Gruppo G dei Mondiali del Qatar 2022 il Brasile vince 1-0 a Doha con la Svizzera e con 6 punti si qualifica per gli ottavi di finale. Nel primo tempo la partita è sospesa per un minuto dal 44’ al 45’ perché si spengono le luci dell’ impianto di illuminazione dello stadio di Doha. Nel secondo tempo al 21’ annullata una rete a Vinicius del Brasile per fuorigioco dopo il controllo al Var. Al 38’ Casemiro realizza il gol decisivo per il Brasile.