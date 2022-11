Schianto Fiat Punto-camion sulla Alberobello-Martina Franca: 3 feriti

ALBEROBELLO (BA) - Uno scontro tra due mezzi, una Punto e un camion, è avvenuto nel tardo pomeriggio tra Alberobello e Martina Franca. A bordo della Fiat tre persone.Lo schianto è avvenuto tra la parte posteriore del mezzo pesante e la parte anteriore dell'auto, che è andata completamente distrutta. I tre occupanti dell'auto sono stati soccorsi dal 118 e non hanno riportato ferite gravi.Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco di Putignano, la Polizia Locale per i rilievi e i Carabinieri di Monopoli. Non è ancora nota al momento la dinamica dell'incidente ma l'asfalto reso viscido dalla pioggia che ha interessato la zona nelle ultime ore potrebbe aver avuto un ruolo determinante.