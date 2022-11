Serie B, il Genoa pareggia 1-1 in casa col Como

Nel secondo tempo al 22’ il Como pareggia con Cerri di testa su cross di Cagnano. Il Genoa è terzo con 23 punti. I lariani sono terzultimi a 13 punti.

Nel posticipo della tredicesima giornata di andata di Serie B il Genoa pareggia 1-1 al “Ferraris” con il Como. Nel primo tempo al 3’ annullata una rete a Cerri dei lariani per un fallo di mano dello stesso Cerri. Al 7’annullato un gol a Coda dei liguri per un fuorigioco. Al 17’il Genoa passa in vantaggio con Coda su rigore concesso per un fallo di Cagnano su Portanova. Al 38’ Strootman dei liguri non riesce a schiacciare di testa in porta.