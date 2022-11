Sma, Amati: “Record assoluto. Terapia genica somministrata in Puglia dopo solo venti giorni dalla nascita”

BARI - “Il terzo bambino con diagnosi precoce di SMA ha ricevuto la terapia genica dopo solo venti giorni dalla nascita. Si tratta di un record assoluto. Mai nessun bambino al mondo aveva ricevuto la terapia in tempi così rapidi. Ciò vuol dire che il sistema messo su dalla legge regionale sullo screening obbligatorio funziona perfettamente, grazie alla meravigliosa dedizione del Laboratorio di Genomica del Di Venere di Bari e della Unità operativa di Neurologia del Giovanni XXIII, e ai sanitari Mattia Gentile, Delio Gagliardi e relativi staff. Così il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati."Somministrare la terapia in modo così precoce - prosegue Amati - , e in assenza di sintomi, significa modificare seriamente la storia naturale della malaria. Dopo l’introduzione dello screening obbligatorio, in Puglia sono stati diagnosticati tre casi complessivi su circa 28mila test. I primi due bambini hanno ricevuto la terapia e allo stato non presentano alcun sintomo della malattia, nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla nascita” conclude Amati.