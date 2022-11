Usa, Barack Obama scende in campo per il midterm





Obama, davanti ad una folla festante, ha affrontato i temi della campagna elettorale invitando gli elettori ad andare a votare: "La ragione per cui sono qui è semplice: io sono qui per chiedervi di votare. Non c'è bisogno che votiate l'8 novembre. Potete depositare la vostra scheda anche prima".

L'ex Presidente Usa Barack Obama è volato a Las Vegas per sostenere la rielezione dell'uscente governatore democratico del Nevada Steve Sisolak, della senatrice Catehrine Cortez Masto per le elezioni del Midterm in programma il prossimo 8 novembre.