Sconfitta ed Europa League per la Juventus

via Juventus fb

La Juventus colleziona l'ennesima sconfitta in Champions con il Psg. I francesi passano in vantaggio già al 13' con Mbappè che, ispirato da Messi, calcia all'angolino. Il pareggio bianconero arriva solo al 39' con il tuffo di Bonucci. Nella ripresa, è Nuno Mendes a decidere il match su suggerimento di Mbappè. Al 74' gli applausi dello Stadium sono solo per Chiesa, che dopo 6 mesi di stop rivede il campo.