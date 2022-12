A Gallipoli l’incanto del Natale con la produzione artistica di Poieofolà-CostruzioniTeatrali

LECCE - Wonder Christmas Land va in scena anche nei giorni clou delle festività (tranne nel giorno di Natale!). Domani, venerdì 23 dicembre si apre un intenso calendario di appuntamenti, con due o tre spettacoli al giorno. Domani, venerdì 23 dicembre alle 16.30 e alle 19, sabato 24 alle ore 10, lunedì 26 alle 10, alle 16.30 e alle 19, il resto del programma su www.wonderchristmasland.it/tickets/).

Wonder Christmas Land è la maestosa produzione artistica a tema natalizio firmata da Poieofolà-CostruzioniTeatrali con “Ragazzi di Via Malinconico”. È di scena fino al 6 gennaio nella grande galleria sul mare posta ai piedi del castello angioino, nel centro storico della cittadina ionica. Si trasforma nella dimora magica degli elfi e di Santa Claus, grazie al nuovo allestimento messo su per l’ottava edizione dell’evento che richiama ormai ogni anno migliaia di presenze da tutta Italia.

Biglietti: 10 euro bambini (dai 12 mesi in su) e 15 euro adulti. Gli appuntamenti speciali del 26, 27 e 28 dicembre con La Grande Cerimonia 12 euro bambini e 18 euro adulto.

Il percorso e gli allestimenti sono tutti esclusivamente al coperto. L’accesso a WCL è da Piazzetta dei Musicisti (scarpata del castello).

Wonder Christmas Land è uno spettacolo itinerante, a fasce orarie prestabilite, tra meravigliose ambientazioni a tema, studiato per l’incanto di bambini e adulti, ancora una volta rinnovato nei temi ma non nella tradizione. Il pubblico viene condotto attraverso performance teatrali e musicali, come in un mondo magico fatto di zucchero, neve e magia. Lungo il percorso si alternano nuovi percorsi interattivi, parate musicali, ologrammi, proiezioni luminose, video mapping, macro e micro scenografie, spettacoli teatrali e consueti e nuovi personaggi tra cui lo Schiaccianoci, che non vuol fare il soldatino ma il ballerino, e il dispettoso Krampus, che porta gli ospiti in un mondo letteralmente “caposotto”. A conclusione l’attesa udienza con Babbo Natale e/o con la Befana, momento magico per eccellenza, sublimazione del percorso nel Wonder Christmas Land.

È l’Elfo Mastro quest’anno a dare il benvenuto a tutti con una narrazione incantevole e delicata, tra musiche originali, proiezioni e ologrammi e delicata, preparando all’arrivo di Babbo Natale che giunge dal grande portone dorato, nella galleria dell'antico Maniero, in cima al suo magico Cavallo Bianco, attorniato da elfi e soldatini. Così iniziano le celebrazioni. Durante la grandiosa parata gli ospiti saranno travolti dalla suggestiva nevicata magica che diffonderà eccitazione e stupore.

Il percorso a quel punto prosegue nel Teatro della Città degli Elfii, dove tutti i visitatori potranno assistere ad un esilarante spettacolo realizzato dagli elfi artisti tra colpi di scena e colpi di testa di qualche elfo strampalato! Poi si continua nel villaggio vero e proprio degli Elfi dove però si incontra anche il dispettoso Krampus: lancerà un incantesimo stravolgendo la casa dell’elfo Dorobelto, capovolgendola letteralmente a “testasotto”. Prima di giungere nella magica stanza di Babbo Natale si passa tra le orbite delle stelle, per varcare la nuvole incantate e incontrare, appunto, Santa Claus in persona pronto ad accogliere grandi e piccini con tanto affetto, nel suo salone delle udienze. Tutti i bambini ricevono un dolce goloso dono, ma solo se si è davvero buoni!

Prossimi appuntamenti il 23 e 24 dicembre, quando è prevista l’udienza con Babbo Natale; il 30 dicembre e l’1, 5 e 6 gennaio l’udienza con la Befana; tre speciali appuntamenti sono previsti nei giorni 26, 27 e 28 dicembre con “La Grande Cerimonia”, quando saranno in contemporanea Babbo Natale e la Befana ad accogliere gli ospiti del Wonder in una special edition 2022.

Info e prenotazioni su www.wonderchristmasland.it e +393296373342.