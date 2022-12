Apricena, ex guardia giurata uccide la moglie a pistolettate e si asserraglia in casa: arrestato

APRICENA (FG) - Nuovo femminicidio ad Apricena, nel Foggiano, dove un 56enne, ex guardia giurata, ha ucciso la moglie nella propria abitazione. La vittima, una quarantenne, è stata colpita con almeno quattro colpi di pistola al torace. Il cadavere è stato trovato in cucina.Sono stati alcuni vicini che hanno udito i colpi di pistola ad allertare i militari, che quando sono arrivati sul posto, hanno visto l’uomo asserragliarsi in casa. L'uomo, dopo alcuni minuti di mediazione, ha aperto la porta e si è costituito. La coppia aveva tre figli.