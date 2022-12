Polignano, 'Cera una volta Natale': da oggi sino a domenica un weekend ricco di eventi

POLIGNANO A MARE (BA) - Prosegue il programma di eventi di Cera una volta Natale, il format innovativo di Polignano a Mare, che fino all’8 gennaio animerà contemporaneamente il centro storico e una serie di punti del “paese nuovo”.Il weekend inizia oggi, venerdì 16 dicembre, alle 20.30 con l’Evento Speciale “Natale: resta con me” che avrà luogo nella Chiesa Matrice Santa Maria Assunta.Sabato 17 e domenica 18 sarà possibile vivere la magia del Natale a Polignano dall’alto, a bordo di una mongolfiera, grazie all’iniziativa “La lampara nel cielo” dell’associazione Bcm Flying, gemellata con L’amore di Matteo Coveri Onlus che si impegna a raccogliere fondi da destinare all’Università di Firenze per la ricerca su tumori rari infantili e generare molecole e farmaci per tumori come Glioblastoma. L’evento è proposto dalla sezione Amopuglia Onlus di Polignano a Mare. L’appuntamento è a partire dalle 15.30 in Piazza Suor Maria Laselva (vicinanze Museo Pascali)Sempre sabato 17 dicembre, non mancheranno gli spettacoli a cura del Teatro Pubblico Pugliese. Si parte da Palazzo San Giuseppe ( Via Mulini) con Massimo Zaccaria in “Lo Shakesperiano Cosentino” a cura dell’associazione culturale Con.Fusione. Un omaggio a Vittorio Cosentino, che amava e recitava Shakespeare per le piazze di Puglia e di Napoli. Utilizzava il teatro “non come privilegio per pochi ma come ricchezza per tutti”.In Vico Porticelli, nella Sagrestia Chiesa Matrice SS. Maria Assunta, Jari Palmeri (sitar) e Marina Campagna (danza) si esibiranno nello spettacolo “Luce e suoni d’oriente”, un intersecarsi di gestualità antiche, esaltate dalle luci morbide delle candele e vibrazioni sonore, senza tempo, richiamo di terre lontane.Nico Sciacqua accompagnato dalla Maestra Simona Armenise porterà in Piazza San Benedetto, Piazza dell'Orologio e in Via Muraglia 30-32, “Kedda dì” - Poema in dialetto barese. In Terra di Bari, le antiche maledizioni solitamente affiorano alla memoria con il titolo di questo lungo poema: Kedda dì, ovvero quel giorno. Proprio quello in cui si incontra tal dei tali, in cui accade un fenomeno inaspettato, quel momento in cui il tempo è davvero scaduto. Un giorno non benedetto dallo Spirito.Gli appuntamenti della giornata proseguono poi in Via Bellipario/Via Tanese Innocente, Vico Gelso I, Via Prora e Vico Porto Raguseo con Valeria Pinto e Vito Fiore in “A spasso nel tempo”, spettacolo liberamente ispirato alla vita della pittrice Susanne Valadon. In Vico Gelso I , Piazza dell’Orologio, Via Muraglia 30-32, Via Sferracavalli 30 sarà la volta dei Nidoja, - Domenico Monaco (percussioni) e Nicoletta D’Auria (violoncello) in “Sonorità e viaggio musicale”, una sorta di world music sperimentale dove un violoncello e delle percussioni cercano di ricreare elementi di puro estetismo.In Piazza San Benedetto e Piazza dell’Orologio Simona Armenise porterà i suoi “Racconti Sonori”, in cui la poliedrica chitarrista barese propone un repertorio in solo, attingendo alla propria esperienza maturata nella trascrizione di colonne sonore attinenti mondi fantastici di film per ragazzi e animazione.Chiuderà la giornata il Gran Concerto Cittadino “Domenico Giuliani” – Città di Polignano a Mare A.p.S. con “Christmas with the Music band” in Piazza dell’Orologio dalle 19.30.Il fine settimana si concluderà domenica 18 dicembre, dalle 18.00 alle 21.00, con “Attraversamenti”, uno spettacolo ponte tra il teatro, la musica e la danza che si attraversa cantando. I canti della tradizione contaminati e trasformati dagli 'attraversamenti ' di altri popoli e culture accompagnati dai millenari ritmi del Taiko giapponese. Una performance diretta da Gregorio Amicuzi, con Viviana Bovino, Denis Lavie, Irini Sfyri con la partecipazione del gruppo “Quelli del Taiko” diretti dal M° Piero Nota (in Piazza San Benedetto - Piazza dell’Orologio - Via Muraglia 30-32 - Via Bellipario/Via Tanese Innocente - Vico Gelso I - Via Prora - Vico Porto Raguseo - Via Sferracavalli 30).Non mancheranno anche stavolta i Punti di Tipicità in cui gustare i piatti della tradizione e i programmi di Eventi Extra a cura delle associazioni del territorio: dai laboratori e spettacoli per bambini alle mostre, dai concerti alle poesie in vernacolo.Cera una volta Natale è un ricco programma di spettacoli dal vivo e di iniziative culturali che il Comune di Polignano ha deciso di realizzare a cavallo dell’intero periodo natalizio, affidando l’organizzazione e la direzione artistica al Teatro Pubblico Pugliese, consorzio di cui il Comune è socio, in collaborazione con l’associazione Albergatori Polignano a Mare, l’associazione Ristoratori Polignano a Mare, l’Unione Commercianti Polignano, l’Upsa Confartigianato Polignano e A.ge.V. - Associazione generale di Volontariato sezione di Polignano a mare, gli istituti comprensivi di Polignano a Mare e l’Istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Russo di Monopoli.Tutti i dettagli e gli appuntamenti, con le schede degli spettacoli e la mappa di dove si svolgono sono su www.ceraunavoltanatale.it