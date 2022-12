CARPINO (FG) - Nuovo dramma sul lavoro in Puglia. Un uomo di 40 anni è morto nel centro storico di Carpino, nel Foggiano, dopo essere caduto da una scala accanto ad un palo della pubblica illuminazione. Ad intervenire sul posto gli operatori del 118, ma per lui i soccorsi sono stati vani. Al via le indagini dei carabinieri.