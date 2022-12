Peschereccio fantasma incagliato a Torre San Giovanni: utilizzato per trasportare migranti

LECCE - Il peschereccio arenato in prossimità della spiaggia di Torre Venneri, in provincia di Lecce, sarebbe stato utilizzato per trasportare i migranti sbarcati in Sicilia lo scorso 20 novembre. A renderlo noto la Guardia costiera di Gallipoli che ha specificato come in quella occasione i migranti furono soccorsi in mare aperto e poi fatti sbarcare a Catania, Messina e Augusta.L’imbarcazione sarebbe approdata sulle spiagge leccesi grazie alle correnti marine. Si attende ora la convalida del sequestro e la successiva demolizione dell’imbarcazione.