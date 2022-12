Iran, giallo sull’abolizione della polizia morale

- Il Procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Montazeri ha dichiarato l'abolizione della polizia morale: "La polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura, ed è stata abolita da chi l’ha creata”. Tale decisione sarebbe stata presa dopo le continue proteste dei giovani iraniani, scaturite per la morte di Mahsa Amini. L'entusiasmo è stato però spezzato da Al Jazeera che non avrebbe trovato conferme da quanto dichiarato: "Non ci sono conferme sul fatto che il lavoro delle unità di pattugliamento, ufficialmente incaricate di garantire la 'sicurezza morale' nella società sia effettivamente terminato".