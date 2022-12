Lecce, produce calze contraffatte: arrestato, scoperti 21 lavoratori irregolari

LECCE - Le Fiamme Gialle di Lecce hanno sequestrato 11mila paia di calze Fila e Nike contraffatte in un opificio a Racale (Le) ed hanno arrestato il titolare dell'azienda. Il 34enne si trova agli arresti domiciliari.I finanzieri nel corso dell'indagine hanno avviato degli accertamenti per tre attività collaterali all'opificio da cui sono emerse violazioni fiscali per oltre 78mila euro e sono stati scoperti 21 lavoratori irregolari, sette dei quali percettori del reddito di cittadinanza.Questi ultimi sono stati denunciati alla Procura e segnalati al competente ente previdenziale per la revoca del beneficio.