Dmitry Zelenov, oligarca russo contrario all'invasione russa in Ucraina, è morto a 50 anni. L'uomo co-fondatore della società immobiliare Don-Stroy sarebbe caduto dalle scale nella sua abitazione francese di Antibes. Zelenov si aggiunge alla lista di oligarchi misteriosamente morti o scomparsi, per le loro posizioni, dall'inizio del conflitto in quanto gli inquirenti hanno rilevato che l'uomo cadendo avrebbe sbattuto la testa contro la ringhiera.